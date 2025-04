’Laudato Sie’ L’omaggio di Assisi al Cantico

Cantico di frate Sole o Cantico delle creature, la cui più antica versione è presente nel manoscritto numero 338 del Fondo antico comunale della Biblioteca del Sacro Convento, esposto per l’occasione al grande pubblico. Intorno al manoscritto (risale all’ultimo quarto del secolo XIII e contiene altri scritti di Francesco d’Assisi), è stato costruito un itinerario, accompagnato da una continua narrazione multimediale, attraverso altre 93 opere rare del Fondo antico. Articolata in 9 sezioni, presenta due sale immersive: una all’inizio del percorso espositivo - lo stupore riconoscente di fronte al Creato dedicata al Cantico di Frate Sole, che permette di entrare in contatto con l’innovazione della visione del mondo e il sentimento religioso universale del Santo di Assisi -, l’altra al termine -, dove le immagini delle piante, animali e uomini e i significati a loro attribuiti, consentono di riconnettersi a una visione "integrale" del mondo che ci circonda. Lanazione.it - ’Laudato Sie’ L’omaggio di Assisi al Cantico Leggi su Lanazione.it La mostra "Laudato sie: Natura e Scienza. L’eredità culturale di frate Francesco", inaugurata ieri e visitabile sino al 12 ottobre 2025, prende le mossedi frate Sole odelle creature, la cui più antica versione è presente nel manoscritto numero 338 del Fondo antico comunale della Biblioteca del Sacro Convento, esposto per l’occasione al grande pubblico. Intorno al manoscritto (risale all’ultimo quarto del secolo XIII e contiene altri scritti di Francesco d’), è stato costruito un itinerario, accompagnato da una continua narrazione multimediale, attraverso altre 93 opere rare del Fondo antico. Articolata in 9 sezioni, presenta due sale immersive: una all’inizio del percorso espositivo - lo stupore riconoscente di fronte al Creato dedicata aldi Frate Sole, che permette di entrare in contatto con l’innovazione della visione del mondo e il sentimento religioso universale del Santo di-, l’altra al termine -, dove le immagini delle piante, animali e uomini e i significati a loro attribuiti, consentono di riconnettersi a una visione "integrale" del mondo che ci circonda.

