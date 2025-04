Campagna del pomodoro | intesa sul prezzo per il bacino del centro sud In vista dell' estate

dell’accordo per la gestione dalla prossima Campagna di trasformazione nel bacino centro Sud Italia, con la definizione dei prezzi medi di riferimento del pomodoro sulla base del Contratto Quadro d’Area, sottoscritto lo scorso 11 febbraio, da ANICAV e dalle OOPP aderenti all’OI pomodoro da Industria bacino centro Sud Italia, accordo recepito dall’Assemblea dell’OI e inviato al MASAF per la richiesta dell’erga omnes.L’intesa introduce importanti modifiche ai criteri di valutazione della materia prima, in particolare ai parametri relativi a “corpi estranei” e “pomodoro verde”, con l’introduzione di un nuovo sistema di griglie qualitative e di meccanismi premiali che consentiranno alla parte agricola una maggiore remunerazione rispetto alle condizioni della Campagna scorsa, garantendo, nel contempo, alle aziende conserviere, una maggiore qualità della materia prima da destinare alla trasformazione. Noinotizie.it - Campagna del pomodoro: intesa sul prezzo per il bacino del centro sud In vista dell'estate Leggi su Noinotizie.it Di seguito il comunicato:Dopo mesi di trattativa è stato completato l’iter’accordo per la gestione dalla prossimadi trasformazione nelSud Italia, con la definizione dei prezzi medi di riferimento delsulla base del Contratto Quadro d’Area, sottoscritto lo scorso 11 febbraio, da ANICAV e dalle OOPP aderenti all’OIda IndustriaSud Italia, accordo recepito dall’Assemblea’OI e inviato al MASAF per la richiesta’erga omnes.L’introduce importanti modifiche ai criteri di valutazionea materia prima, in particolare ai parametri relativi a “corpi estranei” e “verde”, con l’introduzione di un nuovo sistema di griglie qualitative e di meccanismi premiali che consentiranno alla parte agricola una maggiore remunerazione rispetto alle condizioniscorsa, garantendo, nel contempo, alle aziende conserviere, una maggiore qualitàa materia prima da destinare alla trasformazione.

