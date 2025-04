Lavori in piazza della Palma Appello delle associazioni | Ora tempi certi e ristori

piazza della Palma e vie collegate fino ad arrivare in piazza de’ Maria e via de’ Barberi dove i Lavori della Green Way sono fonte di analoghe criticità. L’assessore alle attività produttive e vicesindaco Bruno Ceccherini, insieme al collega con delega ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi, hanno raccolto l’invito al confronto presentato dalle due associazioni di categoria del commercio insieme alla neonata associazione CentriAmo Grosseto, per comprendere la reale situazione del prolungato cantiere che sulla carta doveva concludersi lo scorso 31 marzo. Lanazione.it - Lavori in piazza della Palma. Appello delle associazioni: "Ora tempi certi e ristori" Leggi su Lanazione.it GROSSETOUn incontro necessario e doveroso per comprendere lo stato dell’arte di una situazione che ha creato e sta creando reali problematiche alle attività commerciali limitrofe ai cantieri che insistono nel centro storico di Grosseto, in particolare ine vie collegate fino ad arrivare inde’ Maria e via de’ Barberi dove iGreen Way sono fonte di analoghe criticità. L’assessore alle attività produttive e vicesindaco Bruno Ceccherini, insieme al collega con delega aipubblici Riccardo Ginanneschi, hanno raccolto l’invito al confronto presentato dalle duedi categoria del commercio insieme alla neonata associazione CentriAmo Grosseto, per comprendere la reale situazione del prolungato cantiere che sulla carta doveva concludersi lo scorso 31 marzo.

