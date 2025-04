L?inchino del porto alla Vespucci | l' arrivo all' alba ed il saluto delle imbarcazioni della Lega Navale

della Vespucci: arriverà in porto, infatti, la nave scuola della Marina militare, che rimarrà sul lungomare Regina Margherita per quattro giorni, sino al 15. Quotidianodipuglia.it - L?inchino del porto alla Vespucci: l'arrivo all'alba ed il saluto delle imbarcazioni della Lega Navale Leggi su Quotidianodipuglia.it Oggi sarà il giorno: arriverà in, infatti, la nave scuolaMarina militare, che rimarrà sul lungomare Regina Margherita per quattro giorni, sino al 15.

L'Amerigo Vespucci è arrivata al porto di Ortona - in mattinata il saluto di Giorgia Meloni

L'Amerigo Vespucci è arrivata a Ortona per la quarta tappa del tour Mediterraneo. La nave scuola della Marina Militar ha lasciato le Marche dopo due giorni di attracco al porto di Ancona dove è ...

Centinaia di studenti accolgono il ministro Valditara : il porto si rianima - in attesa di nave Vespucci

Centinaia di studenti delle scuole superiori hanno gremito la scalinata Virgilio, per dare il benvenuto al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Il lungomare Regina Margherita ...

Ancona in festa per la "Signora dei Mari" : l'Amerigo Vespucci incanta il porto

ANCONA - Erano circa le 8 del mattino quando l'iconica Amerigo Vespucci, ammiraglia della Marina Militare italiana, ha fatto il suo maestoso ingresso al porto dorico. La "nave più bella del mondo", ...

