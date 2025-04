Alla scoperta del primo e unico centro italiano dedicato all’ocean literacy

literacy Centre, il primo e unico centro in Italia dedicato all'educazione all'oceano, realizzato grazie all'ulteriore rafforzamento della sinergia tra il Gruppo Prada e UNESCO-COI, la Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'UNESCO: una collaborazione avviata nel 2019 per incrementare nelle giovani generazioni la consapevolezza sulle tematiche di ecosostenibilità e preservazione dell'oceano.Nelle tre ampie stanze, ricavate da uno degli edifici dell'isola, in antichità un monastero trasformato in manicomio in epoca napoleonica fino Alla sua chiusura nel 1978, lo studio di architettura CRA-Carlo Ratti Associati è intervenuto co-progettando gli spazi dove bambini, ragazzi e studenti universitari possono seguire percorsi diversi per fascia d'età ma accomunati dal medesimo obiettivo: far scoprire l'oceano che è dentro ciascuno di noi.

