Il Tar boccia il ricorso del Seven | Chiederemo il risarcimento danni

Niente da fare per la "Tampor", la società della famiglia Belluomini titolare della discoteca "Seven Apples". Il Tar ha respinto il ricorso con cui i gestori avevano chiesto la sospensione della chiusura per 15 giorni disposta il 3 aprile dal questore Edgardo Giobbi a causa di risse e danneggiamenti avvenuti negli ultimi mesi in almeno tre occasioni (ottobre, dicembre e marzo). A livello operativo il locale ripartirà con la festa "Mamacita" il 19 e 20 aprile, ma la vicenda avrà un seguito visto che la "Tampor" ha annunciato sui social di voler far ricorso chiedendo i danni. "Avremmo voluto riaprire domani (stasera, ndr) – spiegano i gestori – ma purtroppo non siamo riuscit a ottenere un provvedimento di sospensiva sul quale il Tar si è pronunciato rigettandolo con un decreto che ci fa capire che la nostra istanza probabilmente non sia stata nemmeno visionata.

