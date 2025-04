I siti della propaganda russa sono fatti apposta per finire nei motori dell’IA

propaganda. A partire dal 2022, ha sviluppato una rete globale di siti in diverse lingue, nota come Pravda network. La maggior parte di questi siti contiene la parola pravda, ovvero "verità" in russo, nel proprio indirizzo web.Attualmente si contano oltre centocinquanta siti, di cui almeno quaranta mirati specificamente all'Ucraina e gestiti dalla penisola di Crimea, occupata dalla Russia dal 2014. Questi portali non producono contenuti originali, ma si limitano a ripubblicare notizie prese da canali Telegram russi o filorussi, dai media statali russi e da altri siti legati al Cremlino, operativi anche in altri Paesi. I temi principali riguardano l'Ucraina, la presunta decadenza dell'Occidente e della Nato, e altre narrazioni tipiche della propaganda russa.

Pravda network | I siti della propaganda russa sono fatti apposta per finire nei motori dell’IA. Da Zakharova all'Afd, come funziona (e dove punta) la propaganda russa. NewsGuard e la disinformazione degli invasori. Parla Virginia Padovese. Come la Svizzera è coinvolta nella macchina della propaganda russa. Oltre 3 milioni di articoli pro Russia hanno infettato i sistemi di intelligenza artificiale. La guerra della Russia contro l’Ucraina: tre anni, 302 affermazioni false. Ne parlano su altre fonti

(In base a quanto diffuso da msn.com:) Da Zakharova all'Afd, come funziona (e dove punta) la propaganda russa - Creare caos e dividere l'Europa con fake news, uso di intelligenza artificiale, film e documentari. C'è una strategia di disinformazione studiata a tavolino, che ha già colpito Germania e Italia ...

(Come riferisce msn.com:) Effetto ridotto della propaganda russa in Europa: cosa è cambiato? - Elenco dei partner (fornitori) I cookie sono obbligatori per eseguire funzioni essenziali del sito Web. Questi cookie sono necessari per far funzionare i nostri siti Web. Le funzioni includono accesso ...

(Come indicato da ansa.it:) Oltre 3 milioni di articoli pro Russia hanno infettato i chatbot - Ci sono 3 milioni e 600mila articoli di propaganda pro Cremlino immessi nei principali sistemi di intelligenza articiale.