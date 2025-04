Esclusa la crudeltà Turetta come Parolisi

Accade in relazione all'omicidio di Giulia Cecchettini, causato da 75 coltellate inferte da Filippo Turetta che per la Cassazione non configurano l'aggravante della crudeltà. La stessa decisione ha riguardato nel 2016 la fine dell'iter processuale a carico di Salvatore Parolisi, condannato a 20 anni (grazie allo sconto di pena del rito abbreviato) per aver ucciso il 18 aprile 2011 la moglie Melania Rea, con la quale viveva a Folignano, essendo lui istruttore del 235° Reggimento Piceno. come sta accadendo per il caso Cecchettin, l'opinione pubblica all'epoca si indignò per il fatto che le 35 coltellate inferte da Parolisi alla povera Melania non sono state considerate una condotta crudele. Lo ha detto pubblicamente due anni la signora Vittoria, madre di Melania contestando che la rimozione dell'aggravante della crudeltà ha comportato una pena a suo avviso troppo mite per Parolisi.

La criminologa spiega che quando i giudici parlano di crudeltà e stalking intendono cose ben precise - diverse dal senso comune. E questo non mette in discussione la gravità di quello che Turetta ha fatto

Punto primo. «Si ritiene che l’aver inferto 75 coltellate non sia stato per Turetta un modo per inferire con crudeltà o fare scempio della vittima ma una conseguenza dell’inesperienza e ...

