Black Mirror Joe Rogan e la necessità urgente di cambiare gli elettori

Black Mirror” che è il modo in cui Charlie Brooker spiega cos’è il genio: prendere le paranoie sulle doppie spunte di WhatsApp, e trasformarle in una vecchia lettera di cui non t’eri accorto e che avrebbe cambiato un paio di vite.Invece ogni giorno per qualche quarto d’ora faccio finta d’essere voi, e guardo i tamponamenti a catena del giorno, le polemicuzze del minuto, le vite che fingiamo siano cambiate per poi dimenticarcene entro l’ora di cena. E ormai sempre più spesso, mentre osservo due parti dibattenti dirsi reciproco disprezzo, quelle due parti mi sembrano uguali.Chi fa l’articolo indignato perché ora settantacinque coltellate non sarebbero crudeltà, signora mia; e chi fa l’articolo indignato perché insomma, possibile che ancora non abbiate imparato le parole del codice penale e come distinguerle da quelle del vostro lessico abituale. Linkiesta.it - Black Mirror, Joe Rogan, e la necessità urgente di cambiare gli elettori Leggi su Linkiesta.it Io, se non fosse per riempire questa paginetta, dell’attualità non saprei niente. Rileggerei vecchi libri, rivedrei vecchi film, studierei vecchie foto col patema di Paul Giamatti in quella puntata di “” che è il modo in cui Charlie Brooker spiega cos’è il genio: prendere le paranoie sulle doppie spunte di WhatsApp, e trasformarle in una vecchia lettera di cui non t’eri accorto e che avrebbe cambiato un paio di vite.Invece ogni giorno per qualche quarto d’ora faccio finta d’essere voi, e guardo i tamponamenti a catena del giorno, le polemicuzze del minuto, le vite che fingiamo siano cambiate per poi dimenticarcene entro l’ora di cena. E ormai sempre più spesso, mentre osservo due parti dibattenti dirsi reciproco disprezzo, quelle due parti mi sembrano uguali.Chi fa l’articolo indignato perché ora settantacinque coltellate non sarebbero crudeltà, signora mia; e chi fa l’articolo indignato perché insomma, possibile che ancora non abbiate imparato le parole del codice penale e come distinguerle da quelle del vostro lessico abituale.

Indignati e complottisti Black Mirror, Joe Rogan, e la necessità urgente di cambiare gli elettori. Joe Rogan e Zuckerberg sul Jiu-Jitsu sul fronte digitale: verità, bugie e meme.

