Spray al peperoncino, discoteca evacuata.

Civitanoca, 12 aprile 2025 – Svuota una bomboletta dialal Donoma, fermato dagli uomini della sicurezza un 21enne di origini tunisine. I carabinieri, chiamati dai buttafuori, lo hanno denunciato. “Un dispetto, un gesto senza senso – ha commentato Daniele Maria Angelini, titolare del locale di via Mazzini –. Si tratta del terzo episodio in pochi mesi. Da chiarire se ci sia un piano dietro per sabotare il Donoma”. L’episodio è avvenuto mercoledì intorno alle 3.35, a meno di mezz’ora dalla chiusura. Il 21enne, residente a Porto Recanati e da solo in, in una zona morta del locale nelle vicinanze di una delle uscite di emergenza ha spruzzato una bomboletta dial. Nel giro di pochi minuti l’aria nel locale, dove c’erano ancora circa 350 persone, è diventata irrespirabile.