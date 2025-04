Veltroni Iris e la libertà Storia di una partigiana

Iris, la libertà’ (Rizzoli) il nuovo libro di Walter Veltroni (nella foto) che sarà presentato, questa mattina alle 11, alla Libreria Rinascita Ubik di Sesto Fiorentino. Con l’autore dialogherà la scrittrice Nicoletta Verna. Dopo ’La scelta’ e ’La condanna’, l’ex vicepresidente del Consiglio prosegue il suo racconto del triennio più drammatico della Storia d’Italia dando voce alla leggendaria partigiana Iris Versari. Una ragazza ribelle al fascismo e alle convenzioni del tempo, allo stereotipo della donna durante il regime e ai limiti che la stessa cultura della Resistenza imponeva al ruolo delle partigiane. Iris Versari ha appena ventuno anni quando si arruola nella banda del leggendario Silvio Corbari, capo poco incline ai comandi, alla disciplina, all’ubbidienza. Unica donna della banda, spesso il suo coraggio e la sua determinazione non bastano: compie le azioni, armi in mano, e non esita a uccidere, ma dagli altri partigiani viene vista soprattutto come la donna del capo visto che ha intrecciato un’intensa relazione con Corbari. Lanazione.it - Veltroni, Iris e la libertà. Storia di una partigiana Leggi su Lanazione.it S’intitola ’, la’ (Rizzoli) il nuovo libro di Walter(nella foto) che sarà presentato, questa mattina alle 11, alla Libreria Rinascita Ubik di Sesto Fiorentino. Con l’autore dialogherà la scrittrice Nicoletta Verna. Dopo ’La scelta’ e ’La condanna’, l’ex vicepresidente del Consiglio prosegue il suo racconto del triennio più drammatico dellad’Italia dando voce alla leggendariaVersari. Una ragazza ribelle al fascismo e alle convenzioni del tempo, allo stereotipo della donna durante il regime e ai limiti che la stessa cultura della Resistenza imponeva al ruolo delle partigiane.Versari ha appena ventuno anni quando si arruola nella banda del leggendario Silvio Corbari, capo poco incline ai comandi, alla disciplina, all’ubbidienza. Unica donna della banda, spesso il suo coraggio e la sua determinazione non bastano: compie le azioni, armi in mano, e non esita a uccidere, ma dagli altri partigiani viene vista soprattutto come la donna del capo visto che ha intrecciato un’intensa relazione con Corbari.

