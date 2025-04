Pronostico Inter-Cagliari occhio alle fatiche di coppa | quota ghiotta a 215

Inter-Cagliari è una partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, Pronostico, diretta tv, streaming.Sta per concludersi una settimana agrodolce per l'Inter, passata nel giro di pochi giorni dalla forte delusione per il pareggio con il Parma (2-2) in campionato all'euforia per l'impresa di Monaco di Baviera, successo che avvicina i nerazzurri a quella che sarebbe la loro seconda semifinale di Champions League nelle ultime tre stagioni. Lautaro Martinez e Frattesi martedì scorso hanno castigato un Bayern Monaco incerottato (1-2) nel primo round del quarto di finale: a San Siro, nel ritorno, la squadra di Simone Inzaghi avrà così due risultati a disposizione per superare il turno ed approdare tra le prime quattro della manifestazione.

