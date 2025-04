Volontari in campo per la salute Ambulatori per gli screening e visite preventive gratuite

Volontari del Comitato di Albiano Magra della Croce Rossa Italiana, che dal 2023, in collaborazione con medici specialisti della Regione e non solo, propongono il progetto ‘Albiano in salute’. Obiettivo rendere accessibili alla popolazione molte visite specialistiche gratuite. "La Lunigiana - dice il presidente Marcello Lo Presti - ha una popolazione mediamente anziana che affronta patologie legate all’età e difficoltà di accesso alle cure. La prevenzione è fondamentale ed è un diritto che a volte il nostro sistema sanitario non è in grado di assolvere per i lunghi tempi di attesa o gli alti costi di alcuni esami. Il rischio che si corre è quello di rimandare, aspettare una risposta dal sistema e, talvolta, aggravare la propria condizione di salute". Lanazione.it - Volontari in campo per la salute. Ambulatori per gli screening e visite preventive gratuite Leggi su Lanazione.it La prevenzione è importante. Lo sanno bene idel Comitato di Albiano Magra della Croce Rossa Italiana, che dal 2023, in collaborazione con medici specialisti della Regione e non solo, propongono il progetto ‘Albiano in’. Obiettivo rendere accessibili alla popolazione moltespecialistiche. "La Lunigiana - dice il presidente Marcello Lo Presti - ha una popolazione mediamente anziana che affronta patologie legate all’età e difficoltà di accesso alle cure. La prevenzione è fondamentale ed è un diritto che a volte il nostro sistema sanitario non è in grado di assolvere per i lunghi tempi di attesa o gli alti costi di alcuni esami. Il rischio che si corre è quello di rimandare, aspettare una risposta dal sistema e, talvolta, aggravare la propria condizione di".

Potrebbe interessarti anche:

Volontari civici in campo : "Boom di giovanissimi in musei e biblioteche. Mappa dei progetti"

Sono tanti, amano il loro territorio e ogni anno si mettono a disposizione del Comune per portare avanti – proponendo o sposando – progetti dedicati al miglioramento del territorio. Dall’aiuola di ...

A Padova e Vicenza scendono in campo i volontari di Mondo Libero dalla Droga

Sabato 8 Marzo, alcuni volontari dell’associazione Mondo Libero dalla Droga, hanno dato vita ad una distribuzione di opuscoli informativi ai cittadini di Vicenza e di Padova. L’operazione è stata ...

Esercitazioni a Poggibonsi. Protezione civile in campo con ben sessanta volontari

Sessanta volontari di protezione civile, alcuni freschi di inserimento nell’équipe, si sono dedicati a una esercitazione a Poggibonsi. È avvenuto nella mattinata di ieri al parco Robert Baden-Powell, ...

Volontari in campo per la salute. Ambulatori per gli screening e visite preventive gratuite. Roma, Campus Salute Roma 2024. Misericordia di Campo di Marte, operativi i nuovi ambulatori in viale Paoli. Ambulatori solidali. Sabato 9 novembre a Faenza convegno con operatori, professionisti e volontari su "disuguaglianze in salute". Montagna senza pediatri: "La salute è un diritto". Campus della salute | Città e dintorni. Ne parlano su altre fonti

(Il quotidiano rainews.it ha riportato che:) Medici volontari per la salute di chi non può pagare - Sei ambulatori ... volontariamente, si metteranno a disposizione dei pazienti per abbattere le barriere socioeconomiche in ambito medico. Grazie al programma nazionale equità della salute ...

(Dalle pagine di arezzonotizie.it si apprende che:) Volontari in campo per i danni dell'alluvione - Condividi Misericordia e Racchetta, volontari aretini in campo per i danni dell'alluvione Foto da: Volontari in campo per i danni dell'alluvione Misericordia e Racchetta, volontari aretini in ...

(Come si legge su ansa.it:) Lilt Campobasso, raccolta fondi per 'Camper della salute' - La Lilt di Campobasso con una manifestazione in piazza a Termoli lancia una raccolta fondi per il "Camper della salute", un ambulatorio mobile per rafforzare le attività di prevenzione sul territorio ...