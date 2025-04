Ilgiorno.it - Al Sanpolino case accessibili per giovani e nuclei fragili: così rinascerà il quartiere

Brescia, 12 aprile 2025 – Un accordo per rimodellare il futuro urbano e sociale del. A questo punta il protocollo d’intesa tra Comune di Brescia e Cassa Depositi e Prestiti per promuovere interventi di social housing accessibile e servizi aggiuntivi nell’area di proprietà comunale nel. La zona interessata, in particolare, è quella un tempo occupata dalla Torre Tintoretto, dove sono in corso i lavori del primo lotto ed entro marzo sorgeranno tre edifici residenziali destinati alla locazione a canone calmierato, finanziato dal Pinqua, per 69 appartamenti. Restano due lotti su cui intervenire, con soluzioni di housing sociale. L’accordo siglato in Loggia dalla sindaca Laura Castelletti e dal presidente di Cdp, Giovanni Gorno Tempini, servirà a proporre soluzioni coerenti con i nuovi bisogni.