Fiere e sapori tra piazze e parchi | consigli per un weekend di primavera

primavera sboccia tra le piazze e i parchi dell’Altomilanese con un fine settimana ricco di appuntamenti tra Fiere, cultura, gastronomia e iniziative dedicate alla memoria. Ad Abbiategrasso fino a domenica 13 aprile, si tiene per il secondo anno consecutivo “Abbiategrasso incontra le forze armate” nello Spazio Fiera. Quattro giorni di incontri, stand e dimostrazioni per far conoscere il lavoro di forze dell’ordine, forze armate e associazioni d’arma, anche in chiave di orientamento professionale. Domani doppio appuntamento al Teatro Talisio Tirinnanzi, nell’ambito del progetto Oltresipario. Alle 10 passeggiata guidata con i Ciceroni Tirem Innanz alla scoperta della Legnano industriale lungo il fiume Olona, con arrivo in teatro. Alle 11.30, nel foyer, verrà inaugurata la mostra fotografica "Non c’è pace – Polaroid dall’Ukraina” di Vittoriano Ferioli. Ilgiorno.it - Fiere e sapori tra piazze e parchi: consigli per un weekend di primavera Leggi su Ilgiorno.it Legnano, 12 aprile 2025 – Lasboccia tra lee idell’Altomilanese con un fine settimana ricco di appuntamenti tra, cultura, gastronomia e iniziative dedicate alla memoria. Ad Abbiategrasso fino a domenica 13 aprile, si tiene per il secondo anno consecutivo “Abbiategrasso incontra le forze armate” nello Spazio Fiera. Quattro giorni di incontri, stand e dimostrazioni per far conoscere il lavoro di forze dell’ordine, forze armate e associazioni d’arma, anche in chiave di orientamento professionale. Domani doppio appuntamento al Teatro Talisio Tirinnanzi, nell’ambito del progetto Oltresipario. Alle 10 passeggiata guidata con i Ciceroni Tirem Innanz alla scoperta della Legnano industriale lungo il fiume Olona, con arrivo in teatro. Alle 11.30, nel foyer, verrà inaugurata la mostra fotografica "Non c’è pace – Polaroid dall’Ukraina” di Vittoriano Ferioli.

Potrebbe interessarti anche:

Mercatini e fiere di Pasqua 2025 di Napoli al centro storico : elenco delle piazze - date e orari

Inizia sabato 5 aprile la Fiera di Pasqua 2025 al centro storico di Napoli: stand in tante piazze fino all'11 maggio. Orari, date e luoghi dove trovare i mercatini.Continua a leggere

Fiere e mercatini nel Municipio II - c'è il bando per la realizzazione degli eventi : "Valorizziamo piazze e giardini"

Il Municipio II pubblica un bando per raccogliere manifestazioni di interesse relative all'organizzazione sul territorio di fiere e mercati. La procedura pubblica segue l’approvazione, da parte del ...

Pordenone Fiere : come arrivare in auto - treno - aereo

Pordenone Fiere ha più di 30.000 metri quadrati di superficie espositiva in 9 padiglioni e 70.000 mq di superficie espositiva esterna. Il calendario delle manifestazioni è estremamente vario, ...

Fiere e sapori tra piazze e parchi: consigli per un weekend di primavera. Dieci cose da fare nel week end tra Reggio Emilia e provincia. Fiera di Lonigo, esposizioni, mercatini, stand gastronomico degli Alpini. Tra sapori e tradizioni torna la Fiera del Gusto a Soave il 19 e 20 ottobre 2024. Sagre e Feste in provincia di Padova: gli eventi del fine settimana dal 25 al 27 ottobre 2024. Maranello: domenica 6 ottobre ecco il Gran Premio del Gusto, in piazza la festa dei sapori. Ne parlano su altre fonti

(Da una nota di baritoday.it si apprende che:) Fiere e mercatini nel Municipio II, c'è il bando per la realizzazione degli eventi: "Valorizziamo piazze e giardini" - Sono in tutto diciannove i luoghi individuati per ospitare le iniziative: le manifestazioni non potranno avere una durata superiore ai 12 giorni ...

(Il quotidiano torinotoday.it ha riportato che:) Torcetti, miele e fiori: le sagre e le fiere da non perdere ad aprile a Torino e in Piemonte - Aprile, mese di rinascita e risveglio, porta con sé un'esplosione di colori, profumi e sapori nelle piazze e nelle vie di Torino e del Piemonte. Un calendario ricco di eventi attende gli amanti della ...