Un lupo al Parco delle Groane | è un maratoneta solitario in cerca di compagna

Un lupo solitario si aggira in questi giorni, ma soprattutto di notte, nei boschi del Parco delle Groane. Almeno 3 avvistamenti certi, da Ceriano Laghetto, Solaro e Bollate, fino ai confini con Milano: ci sono anche foto e brevi video, realizzati dai volontari che operano all'interno della riserva naturalistica. Lo stesso ente Parco delle Groane precisa: "Nella notte un lupo adulto arriva a percorrere anche oltre 30 chilometri, come ha spiegato uno degli esperti contattati dal Parco, alla ricerca di un punto sicuro in cui fermarsi. Questo avvistamento riguarda proprio un lupo giovane, decisamente in forma, ma anche molto tranquillo. Dovrebbe avere circa due anni e si è staccato dal branco". Tecnicamente si dice in "dispersione", spiegano dal Parco, "una fase di vita solitaria in cui l'animale percorre e perlustra centinaia di km prima di trovare una compagna con cui fondare un nuovo branco in un luogo ritenuto idoneo.

Avvistato un lupo in Brianza: nel territorio del parco non succedeva da 100 anni. Un lupo al Parco delle Groane: è un maratoneta solitario in cerca di compagna. Un lupo nel Parco delle Groane: tra Ceriano Laghetto e dintorni, avvistamento dopo oltre 100 anni. Il ritorno del lupo nel Parco delle Groane: avvistato un esemplare dopo oltre un secolo. Il lupo (solitario) è tornato in Brianza dopo un secolo: «Avvistato al Parco delle Groane in cerca di una compagna». Avvistato un lupo nel Parco delle Groane tra Solaro e Cesate: "Segnale positivo per la biodiversità". Ne parlano su altre fonti

(In base a quanto diffuso da ilgiorno.it:) Un lupo al Parco delle Groane: è un maratoneta solitario in cerca di compagna - Solaro, 12 aprile 2025 – Un lupo solitario si aggira in questi giorni, ma soprattutto di notte, nei boschi del Parco delle Groane. Almeno 3 avvistamenti certi, da Ceriano Laghetto, Solaro e Bollate, ...

(Stando a quanto scrive mbnews.it:) Il ritorno del lupo nel Parco delle Groane: avvistato un esemplare dopo oltre un secolo - Un lupo è stato avvistato nei giorni scorsi nel cuore del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, un evento che non accadeva da almeno cento anni.

(Come indicato da msn.com:) Un lupo nel Parco delle Groane: tra Ceriano Laghetto e dintorni, avvistamento dopo oltre 100 anni - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...