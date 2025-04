Al via il ciclo di concerti di Quaresima e di Pasqua

ciclo di concerti nel periodo Quaresimale e Pasquale organizzati dall’associazione culturale "Il Mosaico" in collaborazione con la Compagnia di San Ranieri, grazie al contributo fondamentale della Fondazione Pisa, con il patrocinio del Comune di Pisa. Tutti di elevata qualità musicale e originalità, sono organizzati di volta in volta in luoghi diversi della città: quest’anno la Cattedrale, la chiesa di Sant’Apollinare, la Chiesa di San Michele degli Scalzi, il Museo Nazionale di San Matteo e altre chiese della città, in occasione dell’evento conclusivo “La notte bianca delle chiese” di venerdì 6 giugno. Stasera alle 21 in Cattedrale, lettura della Passione di Luca da parte di Andrea Buscemi e Martina Benedetti, intervallata dai mottetti musicali eseguiti dalla Cappella di musica della Cattedrale di Pisa diretta dal maestro Riccardo Donati. Lanazione.it - Al via il ciclo di concerti di Quaresima e di Pasqua Leggi su Lanazione.it Torna ildinel periodole ele organizzati dall’associazione culturale "Il Mosaico" in collaborazione con la Compagnia di San Ranieri, grazie al contributo fondamentale della Fondazione Pisa, con il patrocinio del Comune di Pisa. Tutti di elevata qualità musicale e originalità, sono organizzati di volta in volta in luoghi diversi della città: quest’anno la Cattedrale, la chiesa di Sant’Apollinare, la Chiesa di San Michele degli Scalzi, il Museo Nazionale di San Matteo e altre chiese della città, in occasione dell’evento conclusivo “La notte bianca delle chiese” di venerdì 6 giugno. Stasera alle 21 in Cattedrale, lettura della Passione di Luca da parte di Andrea Buscemi e Martina Benedetti, intervallata dai mottetti musicali eseguiti dalla Cappella di musica della Cattedrale di Pisa diretta dal maestro Riccardo Donati.

Potrebbe interessarti anche:

“Alla corte di Vienna” - nuovo appuntamento con il ciclo di concerti dell’Orchestra sinfonica di Bari dedicati a Schubert

“Alla corte di Vienna”, nuovo appuntamento con il ciclo di concerti dell’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari dedicati alle sinfonie di Schubert Giovedì 13 febbraio, alle ore ...

I Concerti di Golfo mistico al Chiatamone : terzo appuntamento con il Ciclo España - pianoforte a quattro mani

Il 22 febbraio alle ore 18, presso la Chiesa del Chiatamone, il duo spagnolo formato da Pedro Valero e Miguel Ángel Rodríguez sarà protagonista,del terzo concerto della stagione dedicato alla ...

“Incompiuti” - nuovo appuntamento con il ciclo di concerti dell’Orchestra sinfonica di Bari dedicati alle sinfonie di Schubert

Giovedì 27 marzo, alle ore 20, nell’Auditorium “Nino Rota” di Bari, l’Orchestra sinfonica della Città metropolitana si esibirà in un concerto, diretto dal maestro austriaco Christian Schulz, dal ...

Al via la II edizione di "Music Together", ciclo concertistico organizzato dal Concentus Musicus Patavinus. Al via la Società dei Concerti Trieste con un ciclo di conferenze-concerti. Musica al CNAO, al via un ciclo di concerti per pazienti e familiari in attesa delle cure. Al via i Concerti di Quaresima e Pasqua: primo appuntamento in cattedrale. I concerti dell’Assunta, Suggestione boema. “Schubertiade”, al via il ciclo di concerti dell’Orchestra sinfonica di Bari dedicati alle sinfonie di Schubert. Ne parlano su altre fonti

(Il quotidiano msn.com ha riportato che:) Al via i Concerti di Quaresima e Pasqua: primo appuntamento in cattedrale - Torna il tradizionale festival di concerti organizzato dall’Associazione Culturale Il Mosaico: ingresso libero con raccolta offerte per Caritas e Centro Aiuto alla Vita ...

(L’agenzia padovaoggi.it ha pubblicato che:) Al via la II edizione di "Music Together", ciclo concertistico organizzato dal Concentus Musicus Patavinus - Primo concerto in Aula Magna dell’Università di Padova giovedì 10 aprile, alla sera un secondo in Sala dei Giganti ...

(Come si legge su msn.com:) Toscana Classica, al via la nuova stagione di concerti - Firenze, 9 aprile 2025 - Al via la stagione 2025 di Toscana Classica, associazione di produzione musicale che promuove e incentiva l’attività professionale di giovani musicisti, cantanti ed ensemble m ...