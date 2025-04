Quando ti fanno mille domande può scapparti qualcosa | perché Sebastiano Visintin è indagato per l’omicidio di Liliana Resinovich

mille domande, ti può scappare lo svarione, la contraddizione». A dirlo è stato l’altroieri Paolo Bevilacqua, avvocato di Sebastiano Visintin. E il giorno dopo puntualmente è arrivata la notizia: l’uomo è indagato per l’omicidio della moglie Liliana Resinovich, trovata morta il 5 gennaio 2022 a Trieste. L’avviso di garanzia firmato dal pm Ilaria Iozzi, titolare ora del fascicolo sulla morte della 63enne, gli è stato notificato mercoledì scorso. Dopo che il giorno precedente, martedì, in tarda serata, la polizia si era presentato nella sua abitazione di via del Verrocchio con un mandato di perquisizione.La perquisizioneDalla lunga perquisizione, gli investigatori della Mobile di Trieste diretta da Alessandro Albini non sarebbero usciti a «mani vuote». Leggi su Open.online «Anche se sei innocente nel momento in cui vieni sottoposto a, ti può scappare lo svarione, la contraddizione». A dirlo è stato l’altroieri Paolo Bevilacqua, avvocato di. E il giorno dopo puntualmente è arrivata la notizia: l’uomo èperdella moglie, trovata morta il 5 gennaio 2022 a Trieste. L’avviso di garanzia firmato dal pm Ilaria Iozzi, titolare ora del fascicolo sulla morte della 63enne, gli è stato notificato mercoledì scorso. Dopo che il giorno precedente, martedì, in tarda serata, la polizia si era presentato nella sua abitazione di via del Verrocchio con un mandato di perquisizione.La perquisizioneDalla lunga perquisizione, gli investigatori della Mobile di Trieste diretta da Alessandro Albini non sarebbero usciti a «mani vuote».

