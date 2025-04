Ilrestodelcarlino.it - Carlo III a San Vitale: “Dal sarcofago all’alabastro, le curiosità del re”

Ravenna, 12 aprile 2025 – Cristina Carile, la docente di Storia dell’arte bizantina che giovedì ha accompagnatoIII d’Inghilterra a Sane Galla Placidia, ieri è tornata alle sue lezioni universitarie nel Campus di Ravenna. Ancora emozionata e soddisfatta per aver saputo che al re la visita è piaciuta, e molto. Ha ammirato i mosaici, ma si è anche incuriosito di fronte ai sarcofagi edelle vetrate. Carile, è andato tutto bene quindi. “Dall’ambasciata inglese mi hanno fatto sapere che il re era felice per questa visita. A me era sembrato molto interessato. Però averne avuto conferma mi ha fatto molto piacere”. Quanto tempo è rimasto re? “L’altra mattina, poco prima di entrare, mi hanno avvisato che a causa di un ritardo nella tabella di marcia i minuti a disposizione sarebbero stati un po’ meno del previsto, 15 per Sane 8 per Galla Placidia.