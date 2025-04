A tutta Pinsa Savini investe 7 milioni

milioni di euro, una superficie di 2.500 metri quadrati, 50 posti di lavoro – di cui 20 nuove assunzioni – e un obiettivo chiaro: puntare su un prodotto che sta riscrivendo la storia recente del settore alimentare. È stato inaugurato ufficialmente ieri mattina il nuovo stabilimento della Savini S.r.l., nella zona industriale del Porcellino, nel comune di Figline Incisa ma alla periferia di San Giovanni Valdarno. La nuova struttura, interamente dedicata alla produzione della Pinsa, rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di crescita dell’azienda. "È stato un investimento coraggioso, pensato nel pieno della pandemia – ha spiegato Gabriele Filippini, alla guida di Savini dal 1992 – e portato avanti con determinazione. Abbiamo scommesso sulla qualità, sull’artigianalità e sulla leggerezza di questo prodotto. Lanazione.it - A tutta Pinsa. Savini investe 7 milioni Leggi su Lanazione.it Un investimento da 7di euro, una superficie di 2.500 metri quadrati, 50 posti di lavoro – di cui 20 nuove assunzioni – e un obiettivo chiaro: puntare su un prodotto che sta riscrivendo la storia recente del settore alimentare. È stato inaugurato ufficialmente ieri mattina il nuovo stabilimento dellaS.r.l., nella zona industriale del Porcellino, nel comune di Figline Incisa ma alla periferia di San Giovanni Valdarno. La nuova struttura, interamente dedicata alla produzione della, rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di crescita dell’azienda. "È stato un investimento coraggioso, pensato nel pieno della pandemia – ha spiegato Gabriele Filippini, alla guida didal 1992 – e portato avanti con determinazione. Abbiamo scommesso sulla qualità, sull’artigianalità e sulla leggerezza di questo prodotto.

