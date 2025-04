Turismo in Valdichiana Pasqua e Primo Maggio Previsioni | tutto esaurito

Turismo, locomotiva dell’economia nazionale; comparto che nel 2024 ha messo a segno un +2,5%, grazie a 485 milioni di presenze, producendo, con l’indotto, quasi il 10% del PIL, e in cui la Toscana occupa un posto di Primo piano. Logico, dunque, che anche la Valdichiana Senese, che nel 2024 ha superato un milione di presenze, attenda con trepidazione il lungo ponte che collegherà Pasqua al 1 Maggio. L’atmosfera che si respira è quella che normalmente precede i ‘grandi eventi’, si sente parlare di ‘tutto esaurito’, sulla scia di un avvio di primavera già promettente. Secondo i rilevamenti di Valdichiana Living, tour operator ufficiale del territorio, si preannunciano flussi stabili o in lieve aumento rispetto al 2024 (quando il meteo non fu esaltante), con i visitatori italiani in lieve flessione, e incremento, tra i viaggiatori internazionali, del mercato asiatico, segnatamente della Corea. Lanazione.it - Turismo in Valdichiana. Pasqua e Primo Maggio. Previsioni: tutto esaurito Leggi su Lanazione.it , locomotiva dell’economia nazionale; comparto che nel 2024 ha messo a segno un +2,5%, grazie a 485 milioni di presenze, producendo, con l’indotto, quasi il 10% del PIL, e in cui la Toscana occupa un posto dipiano. Logico, dunque, che anche laSenese, che nel 2024 ha superato un milione di presenze, attenda con trepidazione il lungo ponte che collegheràal 1. L’atmosfera che si respira è quella che normalmente precede i ‘grandi eventi’, si sente parlare di ‘’, sulla scia di un avvio di primavera già promettente. Secondo i rilevamenti diLiving, tour operator ufficiale del territorio, si preannunciano flussi stabili o in lieve aumento rispetto al 2024 (quando il meteo non fu esaltante), con i visitatori italiani in lieve flessione, e incremento, tra i viaggiatori internazionali, del mercato asiatico, segnatamente della Corea.

