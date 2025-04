Chilometri contromano Paura in superstrada

superstrada FiPiLi a Montopoli e invece di dirigersi verso Firenze ha svoltato a sinistra e si è diretto verso Pisa. A niente sono serviti i diversi tentativi di avvertirlo da parte dei conducenti dei veicoli in transito verso Firenze. Camion, auto, furgoni, hanno schivato l’auto che proseguiva imperterrita verso Pontedera e la costa. Clacson, segnali con i fari abbaglianti. Niente. L’automobilista, evidentemente confuso, ha proseguito fino a quando è stato intercettato da una pattuglia della polizia stradale di Pisa che è riuscita a mettere in sicurezza tutti i veicoli e i loro conducenti rallentando la circolazione e poi bloccando il traffico per far fermare l’auto contromano e farla accostare sulla corsia di emergenza e sulla piazzola. Lanazione.it - Chilometri contromano. Paura in superstrada Leggi su Lanazione.it MONTOPOLI-PONTEDERAErano da poco passate le 9,30 di ieri mattina quando un automobilista ha sbagliato ingresso dellaFiPiLi a Montopoli e invece di dirigersi verso Firenze ha svoltato a sinistra e si è diretto verso Pisa. A niente sono serviti i diversi tentativi di avvertirlo da parte dei conducenti dei veicoli in transito verso Firenze. Camion, auto, furgoni, hanno schivato l’auto che proseguiva imperterrita verso Pontedera e la costa. Clacson, segnali con i fari abbaglianti. Niente. L’automobilista, evidentemente confuso, ha proseguito fino a quando è stato intercettato da una pattuglia della polizia stradale di Pisa che è riuscita a mettere in sicurezza tutti i veicoli e i loro conducenti rallentando la circolazione e poi bloccando il traffico per far fermare l’autoe farla accostare sulla corsia di emergenza e sulla piazzola.

Potrebbe interessarti anche:

Superstrada Rimini-San Marino verso il restyling - con la Conferenza dei servizi si va a definire il tracciato

Prosegue con convinzione e spirito di collaborazione il percorso condiviso relativo al progetto di riqualificazione della Superstrada Rimini - San Marino (SS72). A spiegare gli ultimi aggiornamenti ...

Superstrada - a Orte sarà demolita la carreggiata verso Terni : come cambia la viabilità

Superstrada, a Orte sarà demolita la carreggiata in direzione Civitavecchia - Terni. Come sottolinea Anas, si tratta di "un'operazione delicata e necessaria per la ricostruzione completa della ...

Cina : presidente Bosch - si manterra’ impegno a lungo termine verso Paese hub di innovazione

Il presidente di Bosch, Stefan Hartung, ha ribadito l’impegno a lungo termine del colosso industriale tedesco nei confronti della Cina, definendo il Paese un polo di innovazione vitale in un ...

Chilometri contromano. Paura in superstrada. Anziano contromano per chilometri sulla superstrada Brindisi-Lecce: paura tra gli automobilisti. Paura sull’autostrada in Spagna: guida per 4 km in contromano. Paura sulla MeBo: auto viaggia contromano per chilometri. Terrore in autostrada: contromano per 40 km, la polizia lo ferma sparando alle gomme. Imbocca controsenso la superstrada: paura in FiPiLi. Ne parlano su altre fonti

(Lo segnala lagazzettadelmezzogiorno.it:) Anziano contromano per chilometri sulla superstrada Brindisi-Lecce: paura tra gli automobilisti - forse a causa della pioggia battente BRINDISI - Paura la scorsa notte sulla SS613 Brindisi-Lecce per un anziano che ha imboccato contromano la statale. Intorno alle 4, l'uomo - forse complice la ...

(Da una nota di msn.com si apprende che:) Guida in superstrada Fi-Pi-Li contromano, nessun ferito - Un anziano automobilista stamani ha imboccato contromano la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, a Montopoli Valdarno (Pisa), percorrendo qualche chilometro prima di esser intercettato ...

(Dalle pagine di corrierefiorentino.corriere.it si apprende che:) Guida contromano in FiPiLi, bloccato dalla polizia: nessun ferito, caos traffico - Tragedia sfiorate sull superstrada: un anziano guidava in contromano da Montopoli in direzione Firenze: raggiunto e bloccato dalla stradale dopo le segnalazioni degli automobilisti ...