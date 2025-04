Capitali della cultura Forlì e Cesena alleate | Siamo città-sorelle

Forlì, 12 aprile 2025 – A dividere Forlì e Cesena, due città che compongono un’unica provincia, sulla carta c’è solo un trattino, ma in realtà, al netto di molte similitudini, le differenze sono numerose, a partire dal colore politico delle rispettive giunte: centrodestra a Forlì, centrosinistra a Cesena. Eppure ora le due città sono pronte a correre insieme per il titolo di Capitale italiana della cultura per l’anno 2028 rispettando una precisa tempistica: entro il 3 giugno dovrà essere presentata la manifestazione d’interesse, poi entro il 25 settembre sarà il turno di spedire al Ministero un dossier con i progetti che si vorrebbero realizzare. Il responso finale si saprà solo nel marzo del 2026, quando tra le dieci finaliste sarà selezionata quella giudicata più meritevole. Tutto è nato da un potenziale incidente diplomatico che si è poi trasformato in opportunità: sia Forlì che Cesena, senza aver comunicato all’altra le proprie intenzioni (ulteriore prova, questa, di un rapporto di vicinato civile, ma non troppo assiduo) stavano maturando l’idea di avanzare la propria candidatura. Ilrestodelcarlino.it - Capitali della cultura, Forlì e Cesena alleate: “Siamo città-sorelle” Leggi su Ilrestodelcarlino.it , 12 aprile 2025 – A dividere, dueche compongono un’unica provincia, sulla carta c’è solo un trattino, ma in realtà, al netto di molte similitudini, le differenze sono numerose, a partire dal colore politico delle rispettive giunte: centrodestra a, centrosinistra a. Eppure ora le duesono pronte a correre insieme per il titolo di Capitale italianaper l’anno 2028 rispettando una precisa tempistica: entro il 3 giugno dovrà essere presentata la manifestazione d’interesse, poi entro il 25 settembre sarà il turno di spedire al Ministero un dossier con i progetti che si vorrebbero realizzare. Il responso finale si saprà solo nel marzo del 2026, quando tra le dieci finaliste sarà selezionata quella giudicata più meritevole. Tutto è nato da un potenziale incidente diplomatico che si è poi trasformato in opportunità: siache, senza aver comunicato all’altra le proprie intenzioni (ulteriore prova, questa, di un rapporto di vicinato civile, ma non troppo assiduo) stavano maturando l’idea di avanzare la propria candidatura.

