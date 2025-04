Settimana Santa nuova mobilità a Taranto | l?isola sarà chiusa al traffico Parcheggi e bus | come arrivare

chiusa al traffico in concomitanza con le processioni dell?Addolorata e dei Misteri da corso Due Mari al ponte di pietra, anche se dovrebbe essere una chiusura regolata in. Quotidianodipuglia.it - Settimana Santa, nuova mobilità a Taranto: l?isola sarà chiusa al traffico. Parcheggi e bus: come arrivare Leggi su Quotidianodipuglia.it Città vecchiaalin concomitanza con le processioni dell?Addolorata e dei Misteri da corso Due Mari al ponte di pietra, anche se dovrebbe essere una chiusura regolata in.

Settimana Santa, nuova mobilità a Taranto: l’isola sarà chiusa al traffico. Parcheggi e bus: come arrivare. La processione vista dal mare: Kyma Mobilità propone l’escursione notturna in motonave per la Settimana Santa. Centro storico, il Comune sospende la Ztl in occasione della Settimana Santa. La Settimana Santa vista dal mare: torna l’escursione in motonave con Kyma Mobilità. [Comune Palermo] Settimana Santa. Sospesa ZTL Centro storico. Settimana Santa a Palermo, sospesa la Ztl nel centro storico. Ne parlano su altre fonti

(Lo segnala palermotoday.it:) Centro storico, il Comune sospende la Ztl in occasione della Settimana Santa - Lo stabilisce un'ordinanza dell'ufficio Traffico. Il provvedimento sarà valido dalle 8 di giovedì 17 aprile fino alle 6 di sabato 19 aprile, per consentire la partecipazione dei cittadini alle numeros ...