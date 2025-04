Alta moda scatta l’effetto volano Prada e Versace lanciano l’indotto Angiolini | Sogno un boom anni ‘70

Angiolini dal quartier generale della boutique-museo Sugar. “Grazie a Prada, Versace torna in Italia, è un marchio storico ora avviato verso un nuovo corso”, rilancia Franca Binazzi, dalla tolda di comando della sua azienda, Bilò, a Levane: diciotto dipendenti e ordini in crescita nonostante la fase di rallentamento del sistema moda. Lei lavora da vent’anni con Versace “ci ha scelti per la qualità della nostra manifattura: produciamo corsetti, top, body in jersey, oltre alla linea bambino, circa tremila pezzi all’anno”. E con Prada tesse la tela di una collaborazione ormai rodata. “È Un marchio amato in tutto il mondo e un’azienda capace di sperimentare, con una grande propensione all’innovazione e un impianto organizzativo impeccabile che consente anche a noi di lavorare al meglio”. Lanazione.it - Alta moda, scatta l’effetto volano. Prada e Versace lanciano l’indotto, Angiolini: “Sogno un boom anni ‘70” Leggi su Lanazione.it Arezzo, 12 aprile 2025 – “Un’altra operazione di successo”, dice Beppedal quartier generale della boutique-museo Sugar. “Grazie atorna in Italia, è un marchio storico ora avviato verso un nuovo corso”, rilancia Franca Binazzi, dalla tolda di comando della sua azienda, Bilò, a Levane: diciotto dipendenti e ordini in crescita nonostante la fase di rallentamento del sistema. Lei lavora da vent’con“ci ha scelti per la qualità della nostra manifattura: produciamo corsetti, top, body in jersey, oltre alla linea bambino, circa tremila pezzi all’anno”. E contesse la tela di una collaborazione ormai rodata. “È Un marchio amato in tutto il mondo e un’azienda capace di sperimentare, con una grande propensione all’innovazione e un impianto organizzativo impeccabile che consente anche a noi di lavorare al meglio”.

Potrebbe interessarti anche:

Moda : Prada acquista Versace. Per 1 - 25 miliardi di euro

Botto nel mondo della moda: Prada annuncia oggi di aver stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione del 100% di Versace da Capri Holdings Ltd. Il corrispettivo cash sarà basato su un ...

Prada - annunciata acquisizione del 100% di Versace per un corrispettivo di €1 - 25 mld; Bertelli : "Daremo continuità all’eredità del brand"

Versace torna in mani italiane, Prada acquisisce la maison della Medusa da Capri Holdings; il closing è atteso nel secondo semestre 2025 sotto la direzione creativa di Dario Vitale Prada ha ...

Fratelli di taglia : l’orgoglio italiano torna di moda. Prada vuole abbracciare Versace per un super-polo tricolore

La moda italiana passa al contrattacco. Dopo anni di “colonizzazione” straniera dei nostri brand più famosi, soprattutto da parte francese, cinese e arabo, sta per nascere un super polo italiano in ...

Alta moda, scatta l’effetto volano. Prada e Versace lanciano l’indotto, Angiolini: “Sogno un boom anni ‘70”. Napoli diventa metafisica negli scatti di Mimmo Jodice. Le migliori fotocamere compatte per scattare sempre e ovunque. In mostra a Mestre le "indagini fotografiche" di Edward Burtynsky. Come fare foto (di moda) di qualità e d'effetto con l'iPhone. Chiude un negozio di souvenir a Venezia per effetto della delibera "antipaccottiglia". Ne parlano su altre fonti