LIVE Superbike GP Olanda 2025 in DIRETTA | Bulega per passare all’attacco ad Assen

DIRETTA LIVEBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Superbike, GP Olanda 2025, Bulega punta alla pole e vittoria in gara-1. Nel fascino del circuito di Assen la Superbike sta per mettere in scena una Superpole e una gara-1 davvero da brividi, con un Nicolò Bulega che si è rimesso a mettere su tempi record come nella trionfale cavalcata a Phillip Island. La superpole nella “Cattedrale della velocità” è sempre stata teatro di spettacolari sessioni, grazie alle sue curve tecniche e l’alta aderenza che ne fa uno dei circuiti più spettacolari del calendario.Proprio nella seconda sessione di giornata il ducatista ieri ha dato una “spallata” al compagno di team Alvaro Bautista, velocissimo al mattino, e al campione Toprak Razgatlioglu, terzo tempo a tre decimi dallo scatenato pilota azzurro. Oasport.it - LIVE Superbike, GP Olanda 2025 in DIRETTA: Bulega per passare all’attacco ad Assen Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale della, GPpunta alla pole e vittoria in gara-1. Nel fascino del circuito dilasta per mettere in scena una Superpole e una gara-1 davvero da brividi, con un Nicolòche si è rimesso a mettere su tempi record come nella trionfale cavalcata a Phillip Island. La superpole nella “Cattedrale della velocità” è sempre stata teatro di spettacolari sessioni, grazie alle sue curve tecniche e l’alta aderenza che ne fa uno dei circuiti più spettacolari del calendario.Proprio nella seconda sessione di giornata il ducatista ieri ha dato una “spallata” al compagno di team Alvaro Bautista, velocissimo al mattino, e al campione Toprak Razgatlioglu, terzo tempo a tre decimi dallo scatenato pilota azzurro.

Potrebbe interessarti anche:

LIVE Superbike - GP Australia 2025 in DIRETTA : strapotere Bulega - che dominio in gara-1!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI GARA-1 06.36 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 06.34 Bulega domina completamente gara-1, nessun errore, superiorità ...

LIVE Superbike - GP Australia 2025 in DIRETTA : Bulega in testa - sfida tra Razgatlioglu e Bautista per la seconda posizione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -16 Petrucci si trova a due decimi dal quarto posto occupato da Redding. -15 Lowes e Bassani girano con gli stessi tempi con la Bimota. -14 Bulega e ...

LIVE Superbike - GP Australia 2025 in DIRETTA : Bulega per il bis in gara-2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Australia 2025, Bulega dopo gara-1 vuole completare l’opera. Nicolò ...

Superbike, round dell'Olanda LIVE su Sky: gli orari e la guida tv. GP Olanda, rivivi tutta la gara di Assen con il dominio di Pecco. MotoGP diretta Sprint: Olanda 2024 segui la live di. LIVE - MotoGP 2024. GP d'Olanda ad Assen. DIRETTA GP Olanda Assen 2024: aggiornamenti live FP1 e Prove - Live - MotoGP. Bagnaia show ad Assen: sue anche le pre-qualifiche. Ne parlano su altre fonti

(Da una nota di ilsussidiario.net si apprende che:) Diretta Sbk/ Superbike: Nicolò Bulega primo nella FP2, classifica e tempi (Gp Olanda 2025 Assen, 11 aprile) - Diretta Sbk Superbike streaming video tv: venerdì 11 aprile il weekend del Gp Olanda 2025 ad Assen prende il via con le prove libere.

(Come indicato da oasport.it:) Superbike oggi in tv, GP Olanda 2025: orari prove libere, programma, streaming - Il circuito TT di Assen sarà teatro questo weekend del Gran Premio d'Olanda 2025, valevole come terzo appuntamento della stagione per il Mondiale ...

(A darne comunicazione è sport.sky.it:) Superbike, round dell'Olanda LIVE su Sky: gli orari e la guida tv - Terzo round della stagione. Bulega e Razgatlioglu arrivano ad Assen con tre vittorie a testa. L’italiano della Ducati è in testa alla classifica del mondiale piloti. Grande attesa per le tre gare, ...