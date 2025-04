Il primario indagato fatturava i suoi pazienti privati operati in ospedale

ospedale di Torrette e che sarebbero stati anche fatturati dal neurochirurgo Maurizio Iacoangeli, il primario della Clinica di Neurochirurgia indagato per truffa aggravata dalla Procura di Ancona. Il professionista è finito sotto inchiesta perché avrebbe svolto prestazioni private non autorizzate dall’azienda sanitaria pubblica per la quale avrebbe avuto una esclusiva lavorativa e anche un compenso maggiorato rispetto a chi è autorizzato a svolgere anche attività intramoenia (seguendo pazienti privati fuori dall’orario di lavoro ma usando le attrezzature ospedaliere). Più di uno gli ambulatori privati dove si sarebbe recato a fare visite a pazienti che, laddove c’era da intervenire chirurgicamente, venivano poi dirottati all’ospedale regionale con una presunta corsia preferenziale. Ilrestodelcarlino.it - Il primario indagato fatturava i suoi pazienti privati operati in ospedale Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ancona, 12 aprile 2025 – Avrebbe percepito dei compensi al di fuori dell’di Torrette e che sarebbero stati anche fatturati dal neurochirurgo Maurizio Iacoangeli, ildella Clinica di Neurochirurgiaper truffa aggravata dalla Procura di Ancona. Il professionista è finito sotto inchiesta perché avrebbe svolto prestazioni private non autorizzate dall’azienda sanitaria pubblica per la quale avrebbe avuto una esclusiva lavorativa e anche un compenso maggiorato rispetto a chi è autorizzato a svolgere anche attività intramoenia (seguendofuori dall’orario di lavoro ma usando le attrezzature ospedaliere). Più di uno gli ambulatoridove si sarebbe recato a fare visite ache, laddove c’era da intervenire chirurgicamente, venivano poi dirottati all’regionale con una presunta corsia preferenziale.

Potrebbe interessarti anche:

Operazioni private più veloci a Torrette - primario indagato : 40 gli interventi sospetti. Perquisizioni anche in due studi privati

ANCONA - Sarebbero una quarantina gli interventi chirurgici finiti nel mirino della procura nell?ambito dell?inchiesta che ha portato i carabinieri del Nas a setacciare il reparto della...

Operazioni più veloci per i suoi pazienti a Torrette : indagato il primario Iacoangeli

ANCONA Prestazioni non autorizzate fuori dall?ospedale e favoritismi per portare in sala operatoria pazienti ?privati? prima di quelli inseriti nelle liste d?attesa pubbliche....

Primario indagato per truffa : "Operava pazienti privati all’ospedale di Torrette"

Avrebbe visitato pazienti privatamente, fuori dall’ospedale, senza versare alla struttura i relativi compensi, procurandosi così un ingiusto profitto. Non solo: quando il caso lo richiedeva, avrebbe ...

Il primario indagato fatturava i suoi pazienti privati operati in ospedale. Esine, mazzette per saltare le liste d'attesa: chiesti 6 anni e 8 mesi per l’ex primario di oculistica. "Soldi in nero per le visite", indagato per peculato primario di Marsala. Visite private a pagamento, indagato il primario del Goretti Marco Sacchi. Ne parlano su altre fonti