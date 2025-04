Misericordia di Altopascio È arrivata in Senegal l’ambulanza regalata

l’ambulanza regalata dalla Misericordia ad una comunità Senegalese è arrivata a destinazione, dopo un lungo viaggio ed è attualmente in porto a Dakar, in attesa dello sdoganamento e del disbrigo delle procedure necessarie per entrare definitivamente in quel Paese. A metà maggio, il vice governatore dell’arciconfraternita del Tau, Luciano Ortu, sarà sul posto, nella nazione africana, per suggellare definitivamente il patto di amicizia e per l’occasione sarà organizzato un collegamento con Altopascio, grazie alle moderne tecnologie, che si trasformerà in un momento di festa, con la presenza della comunità Senegalese che vive ad Altopascio e dintorni. Della serie, questa è la vera inclusione. La storia è nota. Si tratta di un mezzo che per l’Italia è ormai obsoleto, nel senso che le nuove normative impongono, per questo tipo di veicoli, al massimo dieci anni di esistenza o 250 mila chilometri di percorrenza. Lanazione.it - Misericordia di Altopascio. È arrivata in Senegal l’ambulanza regalata Leggi su Lanazione.it dallaad una comunitàese èa destinazione, dopo un lungo viaggio ed è attualmente in porto a Dakar, in attesa dello sdoganamento e del disbrigo delle procedure necessarie per entrare definitivamente in quel Paese. A metà maggio, il vice governatore dell’arciconfraternita del Tau, Luciano Ortu, sarà sul posto, nella nazione africana, per suggellare definitivamente il patto di amicizia e per l’occasione sarà organizzato un collegamento con, grazie alle moderne tecnologie, che si trasformerà in un momento di festa, con la presenza della comunitàese che vive ade dintorni. Della serie, questa è la vera inclusione. La storia è nota. Si tratta di un mezzo che per l’Italia è ormai obsoleto, nel senso che le nuove normative impongono, per questo tipo di veicoli, al massimo dieci anni di esistenza o 250 mila chilometri di percorrenza.

Potrebbe interessarti anche:

Ternana-Carpi 0-1 - Stefano D’Alessandro : “La scossa non è arrivata - pensiamo ai playoff”

Dopo la sconfitta al Liberati contro il Carpi, la seconda consecutiva in campionato, il presidente della Ternana Stefano D’Alessandro è intervenuto in conferenza stampa: “La scossa non è arrivata, ...

Neonata arrivata in Italia dal Marocco in una busta della spesa : volevano venderla - 4 arresti a Torino

Quattro arresti a Torino per traffico di minori: una neonata è stata portata in Italia dal Marocco in una busta della spesa per essere venduta

Sanremo 2025 - Marcella Bella : "Mai arrivata ultima ma c'è sempre una prima volta"

Ospite di RTL 102.5, Marcella Bella ha commentato con ironia e serenità il risultato ottenuto nella recente competizione musicale, dove si è classificata ultima. Intervistata da Enrico Galletti, ...

Misericordia di Altopascio. È arrivata in Senegal l’ambulanza regalata. Ne parlano su altre fonti

(L’agenzia luccaindiretta.it ha pubblicato che:) La Misericordia di Altopascio dona la vecchia ambulanza al Senegal - Questo lunedì (10 marzo), la vecchia ambulanza della misericordia di Altopascioha intrapreso un lungo viaggio verso il Senegal. “Sembra che nulla ... una volta l’impegno della misericordia di ...