VerdePisa fior di polemica La città diventa giardino ma non nel ‘salotto buono’

fiori, ma anche tra le polemiche, l’edizione 2025 di "Verde Pisa", la mostra florovivaistica che ha preso ufficialmente il via ieri e proseguirà fino alle 20 domani. A sollevare la contestazione è stata una delle associazioni patrocinanti, Confesercenti, che a poche ore dall’inizio della manifestazione ha annunciato il ritiro del patrocinio. Motivo della contestazione, sollevata dal presidente di Confesercenti Pisa, Fabrizio Di Sabatino, la decisione dell’organizzazione di posizionare alcuni "banchi di prodotti che niente hanno a che fare con lo spirito dell’iniziativa, ma posizionati in totale spregio delle attività commerciali e addirittura con scatoloni collocati sui marciapiedi", come si legge in una nota diffusa poche ore prima dell’inaugurazione della kermesse. Lanazione.it - VerdePisa, fior di polemica. La città diventa giardino ma non nel ‘salotto buono’ Leggi su Lanazione.it di Enrico Mattia Del PuntaPISAÈ sbocciata tra ii, ma anche tra le polemiche, l’edizione 2025 di "Verde Pisa", la mostra florovivaistica che ha preso ufficialmente il via ieri e proseguirà fino alle 20 domani. A sollevare la contestazione è stata una delle associazioni patrocinanti, Confesercenti, che a poche ore dall’inizio della manifestazione ha annunciato il ritiro del patrocinio. Motivo della contestazione, sollevata dal presidente di Confesercenti Pisa, Fabrizio Di Sabatino, la decisione dell’organizzazione di posizionare alcuni "banchi di prodotti che niente hanno a che fare con lo spirito dell’iniziativa, ma posizionati in totale spregio delle attività commerciali e addirittura con scatoloni collocati sui marciapiedi", come si legge in una nota diffusa poche ore prima dell’inaugurazione della kermesse.

