Dove vedere in tv Nadia Battocletti agli Europei di atletica su strada | orario preciso avversarie streaming

Nadia Battocletti sarà la grande protagonista azzurra al via della 10 km femminile dei Campionati Europei 2025 di corsa su strada, prevista nella mattinata di domenica 13 aprile tra Bruxelles e Lovanio. La fuoriclasse trentina è una delle favorite principali per la vittoria e ha le carte in regola per centrare il terzo titolo continentale su tre superfici diverse (dopo pista e cross) in meno di un anno."Mi sento fiduciosa sulla mia condizione e sul mio allenamento, quindi domenica voglio divertirmi. Ho fatto tante gare di cross quest'inverno ed una in pista. Sono pronta, super concentrata su quello che devo fare, da quest'anno c'è un approccio ancora più scientifico al nostro allenamento", le parole dell'argento olimpico in carica dei 10.000 metri in conferenza stampa."Le avversarie le conosco, le ho affrontate già a Roma e ad Antalya, e credo si possa far bene anche come squadra nei 10 km, visto che di fatto siamo le stesse dell'oro del cross", ha aggiunto.

