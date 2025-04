Gianni Morandi riapre la ’Riserva Indiana’ di Stefano Massini

Stefano Massini, straordinario affabulatore mosso da passione civile, torna in tv con la terza edizione di ’Riserva Indiana’, il programma di Rai Cultura e Ruvido produzioni. L’appuntamento è dal 14 aprile alle 20,20 su Raitre, dal lunedì al venerdì. In ogni puntata il direttore artistico del Teatro della Toscana racconta la società dei nostri tempi, mescolando lo storytelling alla musica dei suoi ospiti. "Non l’avrei mai detto ma siamo arrivati alla terza edizione. Tutto è nato dopo la mia partecipazione al Festival di Sanremo dell’anno scorso. Insieme a Massimo Martelli è nata e siamo partiti con dieci puntate, ovvero due settimane. Lanazione.it - Gianni Morandi riapre la ’Riserva Indiana’ di Stefano Massini Leggi su Lanazione.it "Io stesso sono stato molto colpito dalla reazione del pubblico che ha accolto con entusiasmo il programma, tutte le sere, con le mie storie e la grande musica dal vivo". Così, straordinario affabulatore mosso da passione civile, torna in tv con la terza edizione di, il programma di Rai Cultura e Ruvido produzioni. L’appuntamento è dal 14 aprile alle 20,20 su Raitre, dal lunedì al venerdì. In ogni puntata il direttore artistico del Teatro della Toscana racconta la società dei nostri tempi, mescolando lo storytelling alla musica dei suoi ospiti. "Non l’avrei mai detto ma siamo arrivati alla terza edizione. Tutto è nato dopo la mia partecipazione al Festival di Sanremo dell’anno scorso. Insieme a Massimo Martelli è nata e siamo partiti con dieci puntate, ovvero due settimane.

