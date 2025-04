Vitaly Sachko giocare con la guerra in testa | Vinco e prego per la mia Ucraina

Ucraina lontana migliaia di chilometri, che sta combattendo da due anni una guerra contro la Russia, è il pozzo da cui trae ispirazione Vitaliy Sachko, ventisettenne giramondo di Kremenchuk che sta provando a risalire la china in classifica mondiale, dopo aver toccato il numero 156 del mondo ormai due anni fa. Ora, da numero 300, Vitaliy ha trovato una seconda giovinezza durante la campagna italiana sulla terra. Finalista settimana scorsa nel challenger di Barletta, dove è stato battuto da Dalibor Svrcina, Sachko sta provando a compiere lo stesso cammino nell’Atkinsons Monza Open 25, arrivato alle battute conclusive sui campi del Villa Reale Tennis di via Boccaccio. Tour de force La sua non è stata una settimana brianzola semplice, costretto nei tre match giocati a ricorrere sempre al terzo set, prima di venire a capo dell’avversario di turno. Ilgiorno.it - Vitaly Sachko, giocare con la guerra in testa: “Vinco e prego per la mia Ucraina” Leggi su Ilgiorno.it Monza, 12 aprile 2025 – La natìalontana migliaia di chilometri, che sta combattendo da due anni unacontro la Russia, è il pozzo da cui trae ispirazione Vitaliy, ventisettenne giramondo di Kremenchuk che sta provando a risalire la china in classifica mondiale, dopo aver toccato il numero 156 del mondo ormai due anni fa. Ora, da numero 300, Vitaliy ha trovato una seconda giovinezza durante la campagna italiana sulla terra. Finalista settimana scorsa nel challenger di Barletta, dove è stato battuto da Dalibor Svrcina,sta provando a compiere lo stesso cammino nell’Atkinsons Monza Open 25, arrivato alle battute conclusive sui campi del Villa Reale Tennis di via Boccaccio. Tour de force La sua non è stata una settimana brianzola semplice, costretto nei tre match giocati a ricorrere sempre al terzo set, prima di venire a capo dell’avversario di turno.

