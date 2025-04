Ilrestodelcarlino.it - Come sta cambiando la città. Scuole, piscine e sicurezza idraulica: "I cantieri del Pnrr a vele spiegate"

Canal del Rio, la piscina Tosi, il villaggio San Luca, l’asilo nido dei Cuccioli e la ricostruzione delleTaliercio e Buonarroti. Sono solo alcuni dei progetti legati al, alcuni già conclusi altre in fase di chiusura. In ogni caso i lavori dovranno essere ultimati entro la scadenza del mandato della sindaca Serena Arrighi. Nello specifico l’ultimo progetto a partire sarà quello per l’adeguamento idraulico del Canal del Rio, chetutti gli altri è finanziato dal Piano nazionale di riprese e resilienza. Proprio in questi giorni si stanno completando tutte le necessarie verifiche progettuali e nelle prossime settimane cominceranno i primi lavori che interesseranno l’area di corso Rosselli, là dove il canale sfocia nel Carrione. Stiamo parlando in questo caso di un investimento complessivo di circa quattro milioni di euro, che serviranno per la messa indel corso d’acqua tombato che scorre sotto tutta via don Minzoni.