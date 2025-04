Pronostico Venezia-Monza | l’attacco può sbloccarsi

Venezia-Monza è una partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, Pronostico, diretta tv, streaming.Il Venezia una flebile speranza di mantenere la categoria ancora ce l'ha, il Monza invece è ormai con un piede e mezzo in Serie B. Normale, dunque, che lo scontro salvezza del "Penzo" abbia sostanzialmente valore soltanto per i lagunari, che con una vittoria potrebbero avvicinarsi alla quartultima – potenzialmente a -2 dal Lecce, impegnato qualche ora più tardi con la Juventus – e rientrare in corsa per la salvezza.Pronostico Venezia-Monza: l'attacco può sbloccarsi (Lapresse) – Ilveggente.itLa squadra di Eusebio Di Francesco, pur essendo penultima ed a secco di vittorie dallo scorso dicembre, non è fuori dai giochi: ha 21 punti, sei in più rispetto al Monza, e si giocherà verosimilmente le ultime chance nei prossimi due turni negli scontri diretti con i brianzoli e l'Empoli.

