Crisi della moda e attesa di sostegni Parrini al governo | Subito risorse

risorse e Subito”, ha detto il senatore Dario Parrini, replicando in aula al sottosegretario di Stato per le imprese e il Made in Italy Massimo Bitonci, dopo la sua risposta all’interrogazione del parlamentare Dem sulla Crisi del settore della moda e del lusso. Una Crisi che ha attraversato tutto il 2024 e rimasta intatta nel nuovo anno. In tutta la sua drammaticità. E con gli ammortizzatori sociali agli sgoccioli. Per molti anche già finiti: da mesi, infatti, i sindacati lanciano l’allarme dicendo che il comparto è a rischio, come dimostra l’affanno del conciario, della pelletteria, del calzaturiero e dell’abbigliamento. “Servono interventi che facciano la differenza e non interventi simbolici e di facciata – ha aggiunto Parrini – che sono soltanto dei tentativi di far capire che ci si sta muovendo e mobilitando, ma che poi non cambiano le condizioni effettive di azione delle imprese e che soprattutto non sono in grado - lo dico al governo con molta pacatezza, ma anche con grande fermezza - di lenire le preoccupazioni delle imprese che operano nel made in Italy”. Lanazione.it - Crisi della moda e attesa di sostegni. Parrini al governo: “Subito risorse” Leggi su Lanazione.it Empoli, 12 aprile 2025 – “Servono misure incisive e consistenti, ci vogliono tante”, ha detto il senatore Dario, replicando in aula al sottosegretario di Stato per le imprese e il Made in Italy Massimo Bitonci, dopo la sua risposta all’interrogazione del parlamentare Dem sulladel settoree del lusso. Unache ha attraversato tutto il 2024 e rimasta intatta nel nuovo anno. In tutta la sua drammaticità. E con gli ammortizzatori sociali agli sgoccioli. Per molti anche già finiti: da mesi, infatti, i sindacati lanciano l’allarme dicendo che il comparto è a rischio, come dimostra l’affanno del conciario,pelletteria, del calzaturiero e dell’abbigliamento. “Servono interventi che facciano la differenza e non interventi simbolici e di facciata – ha aggiunto– che sono soltanto dei tentativi di far capire che ci si sta muovendo e mobilitando, ma che poi non cambiano le condizioni effettive di azione delle imprese e che soprattutto non sono in grado - lo dico alcon molta pacatezza, ma anche con grande fermezza - di lenire le preoccupazioni delle imprese che operano nel made in Italy”.

