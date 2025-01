Scuolalink.it - Assegno Unico e Universale Gennaio 2025: Calendario, importi e requisiti

Leggi su Scuolalink.it

L’per le famiglie con figli a carico rappresenta una delle principali misure di sostegno economico in Italia. L’INPS ha pubblicato ildei pagamenti die le istruzioni aggiornate per l’invio dell’ISEE, necessario per determinare l’importo spettante. Il mese diporta alcune novità legate all’introduzione del sistema “Re.Tes.” di Banca d’Italia, che ha influenzato le tempistiche di accredito.dei pagamenti dell’Per, l’accredito della prima rata per chi non ha subito variazioni nella prestazione è previsto per il 20. Le famiglie che hanno effettuato una nuova domanda o che si trovano in situazioni di conguaglio riceveranno l’a partire dal 27e comunque entro la fine del mese.