Oasport.it - LIVE Biathlon, Individuale maschile Ruhpolding 2025 in DIRETTA: Soerum vince per dispersione, crolla Johannes Boe. Azzurri fallosi al poligono

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.31 Jacquelin è 17mo con un ritardo di 2:35 da: il transalpino però è sopravanzato dal connazionale Perrot, 11mo al traguardo.15.29 Laegreid è 14mo al traguardo con 2:18.6 di ritardo da.15.28 Intanto il finnico Invenius trova il 20/20 ed è quinto dopo il quarto.15.27NUOVO LEADER! 52.1 di vantaggio per il norvegese su Emilien Claude, rallentando persino nel finale. Arriverà la prima vittoria in carriera per il nordico.15.24 SestoDale, staccato di 9? da Samuelsson. Attendiamo ovviamente al traguardo.15.23 Samuelsson al traguardo è quinto con 49.9 di ritardo da Emilien Claude.15.21 FOLLIABOE! Il norvegese spara con tempi di rilascio colpi assurdi, trova lo zero e poi riparte a passo d’uomo, salutando il pubblico di