Cyberattacco a Telefonica | sottratti 23 GB di dati dal sistema di ticketing interno

Quotidiano.net - Cyberattacco a Telefonica: sottratti 2,3 GB di dati dal sistema di ticketing interno

La compagnia spagnola di telecomunicazioniha subito unal suodi, con il quale sarebbero stati2,3 giga di, che tuttavia non riguarderebbero i suoi clienti, secondo quanto hanno segnalato fonti della compagnia citate dall'agenzia Europa Press. "Ci consta l'accesso non autorizzato a undiche usiamo in. In questo momento continuiamo a indagare la portata dell'incidente, ma possiamo confermare che i clienti privati non sono stati colpiti", segnala. nell'assicurare che "dal primo momento sono state prese le misure necessarie per bloccare ogni accesso non autorizzato al". Ildidella compagnia è quello utilizzato dal personale dell'operatore delle Tlc per chiedere assistenza tecnica o riferire guasti.