Spazionapoli.it - Osimhen, colpo di scena clamoroso per il futuro: l’ipotesi spiazza i tifosi!

Leggi su Spazionapoli.it

Napoli Calcio Ultimissime – Sono giorni caldissimi in casa Napoli. Nelle ultime ore, si è tornati a parlare anche deldi Victor. In casa Napoli la stagione prosegue al meglio, ma la società è costretta a fare i conti con diverse situazioni delicate. Come un fulmine a ciel sereno, il club azzurro è stato “costretto” a trattare la cessione di Khvicha Kvaratskhelia. Quest’ultimo, ha espressamente chiesto di apportare in Francia, sponda PSG. La dirigenza ha ovviamente acconsentito, ma ora bisognerà trovare un sostituto adatto. In realtà, però, il georgiano non sarà l’unico a lasciare in modo definitivo Castel Volturno., torna di moda il PSG: può fare coppia con KvaratskheliaL’asse di mercato Napoli-Parigi è caldo come non mai. Le due società hanno chiuso diverse operazioni negli ultimi anni, ma nei giorni appena trascorsi son giunte novità clamorose.