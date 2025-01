Fiumicino al via i lavori di dragaggio nel porto canale

Leggi su Ilfaroonline.it

, 14 gennaio 2025 – Sono partite oggi le operazioni dideldiper riportare il fondale in condizioni di sicurezza idonee per la navigazione, precedute dalle opere marittime di recupero e smaltimento del materiale rilevato nelnavigabile e nella darsena portuale. Condizioni meteo permettendo, la durata dell’intervento sarà di circa 15 giorni.“Accogliamo con attenzione gli aggiornamenti che l’Autorità Portuale ha comunicato riguardo alle operazioni didel nostroe monitoreremo affinché tutte le procedure necessarie vengano portate a termine nel rispetto dei tempi e degli standard di sicurezza – ha dichiarato il sindaco Mario Baccini –. L’ Amministrazione comunale ha più volte sollecitato l’inizio di questo intervento, consapevole della sua importanza per la sicurezza dele per il rilancio delle attività economiche legate al settore marittimo.