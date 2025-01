Ilgiorno.it - Autovelox sulle strade di Lombardia, ecco dove e quando saranno i controlli straordinari

Milano. 14 gennaio 2025 -della, sino a domenica 19 gennaio 2025, isul rispetto della velocità. Lo rende noto la Polizia di Stato. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. Visto poi l’inasprirsi di sanzioni e taglio di punti alla patente per chi non rispetta i limiti un ulteriore invito a guidare con prudenza e rispetto del codice della strada. Un prudenza ancor più necessaria in una settimana che prevede temperature polari e formazione di ghiaccio. La Polizia Stradale utilizza i seguenti strumenti per il controllo puntuale della velocità:104/C1051 06 Telelaser Telelaser Trucam Isi aggiungono alle postazioni fisse o mobili in autostrada estatali, provinciali e comunali gestite soprattutto dai Comuni e dalla Polizia locale.