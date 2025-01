Ilgiorno.it - Voghera, sventato furto notturno al bar New Gallery

(Pavia), 13 gennaio 2025 - E' stato sorpreso mentre tentava di forzare la saracinesca. V.R., 37enne italiano senza fissa dimora, con numerosi precedenti, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri per tentato. Erano le 3.30 circa di oggi, lunedì 13 gennaio, quando un residente nella zona ha allertato il 112 notando l'uomo che armeggiava alla saracinesca del bar Newin via Lomellina a. Una pattuglia del Radiomobile della Compagnia disi trovava proprio nelle immediate vicinanze per il consueto servizio di controllo del territorio in orarioe i militari, giunti in breve sul posto grazie alla tempestiva segnalazione del residente, hanno sorpreso il responsabile ancora all'opera, prima che riuscisse nell'intento di introdursi nell'esercizio pubblico.