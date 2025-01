Trump e l'incontro con Putin, lavori in corso e richieste a Ucraina

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –“in” pertra Donalde Vladimir. Il nuovo presidente degli Stati Uniti si insedia tra una settimana e il meeting con il presidente russo, in un passaggio chiave per porre fine alla guerra tra Russia e, è in cima all’agenda del nuovo inquilino della Casa Bianca. “I preparativi sono in”, dice Mike Walz, l’uomo cheha scelto come Consigliere per la sicurezza nazionale, a Abc News. “Non si può arrivare ad un accordo che non c’è qualche tipo di rapporto e di dialogo con l’altra parte. Dobbiamo assolutamente stabilirlo nei prossimi mesi”, dice Walz. La guerra, a giudicare dalle sue parole, proseguirà almeno per una parte del 2025. Per contrastare la Russia, Kiev dovrà necessariamente apportare correttivi. Le armi che gli Stati Uniti hanno fornito sinora non bastano da sole.