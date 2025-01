Panorama.it - Percepivano sussidi in Italia e vivevano in Tunisia, indagati nove irregolari

Ennesima truffa legata al mondo dell’immigrazione clandestina. In data odierna la Polizia di Stato di Civitavecchia ha smascherato un sistema criminale che coinvolgeva 9 cittadini tunisini arrivati illegalmente ina bordo di traghetti. L’operazione, denominata Easy Money, è stata condotta con il coordinamento della locale Procura della Repubblica, diretta dal Procuratore Capo Alberto Liguori.Dopo più di un anno di indagini i poliziotti della Polizia di Frontiera Marittima di Civitavecchia hanno accertato che i cittadini tunisinisimulavano la presenza continuativa sul territoriono al fine di ottenere permessi di soggiorno e svariati altri bonus e benefici economici, che però utilizzavano in. La truffa, infatti, consisteva nell’apparire percettori di reddito al di sotto delle soglie atte a richiedere svariati bonus e benefici economici allo Stato: assegno unico, assegno per il nucleo familiare, voucher per l'istruzione e bonus maternità.