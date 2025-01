Romadailynews.it - Giubileo: corsa contro il tempo, domani si inaugura piazza dei Cinquecento

E’ilperredeia Termini.L’intervento, finanziato con 45 milioni di euro, di cui 27 provenienti dai fondi giubilari e 18 dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, prevede la pedonalizzazione della maggior parte dell’area, la riorganizzazione dei percorsi per taxi e autobus, sistemazioni superficiali a verde. L’obiettivo dei lavori e’ renderedeiun luogo piu’ accessibile e integrato con i sistemi di mobilita’ urbana.Oggi, a 24 ore dall’zione, il grande cantiere davanti all’hub ferroviario, lato via Giolitti, e’ terminato e l’area ha una nuova pavimentazione, nuove corsie e pensiline per l’attesa dell’autobus. Nello spazio sul lato di via Marsala i lavori sono ancora in corso. Alcuni operai, alle prese con le ultime rifiniture delle pensiline dei bus, si assicurano di concludere gli interventi entro