Panorama.it - Ces 2025: I trend e i migliori prodotti in scena a Las Vegas

Robot umanoidi in grado di farci compagnia ed eseguire diverse mansioni domestiche, gadget da portare al collo o indossare sulla fronte che registrano tutte le attività giornaliere per suggerire riassunti e consigli su come migliorare grazie all’intelligenza artificiale, dispositivi tascabili capaci di fornire un’istantanea sul proprio stato di salute, con il miraggio di allungare la vita verso età inimmaginabili, ma anchein serie per rendere più sostenibile la produzione di computer e lo smaltimento dei device. Sono alcuni dei principaliemersi al Consumer Electronics Show, income ogni anno a inizio gennaio a Las. Negli enormi spazi distribuiti agli angoli della città, più di 4300 tra aziende e startup hanno messo in mostra innovazioni, tecnologie eche arriveranno sul mercato nei prossimi mesi e anni.