Tre latitanti italiani presi in Spagna

21.20 Arrestati a Marbella, in, tre pericolosi: Ciro Marigliano, Stanislao Marigliano e Michele Sannino, figure di spicco del crimine organizzato. Marigliano, ricercato da luglio per tentato omicidio, è stato fermato mentre era in strada con la moglie. L'operazione è stata condotta dalla polizia spagnola e italiana. Le indagini in collaborazione con gli investigatori della questura di Napoli.Gli altri due: ricercati per reati legati al traffico internazionale di droga e associazione a delinquere di stampo camorristico.