Piccoli Brividi 2 | Le Cose da un altro mondo e il finale spiegato

Si rivela più sci-fi che soprannaturale la conclusione di: La misteriosa avventura. Lo analizziamo nel nostro speciale, ma occhio agli spoiler. In streaming su Disney+. Con l'arrivo di2: La misteriosa avventura su Disney+, si apre un nuovo capitolo per la saga di culto prima letteraria e poi televisiva, che ha avuto un reboot due anni fa diventando poi antologica e presentando ogni stagione un nuovo cast e storia orizzontale, oltre a vari libri che ispirano le puntate. In questo secondo ciclo al centro c'è la famiglia Brewer: Anthony (David Schwimmer), botanico divorziato con due gemelli a carico che gli fanno visita a Brooklyn per l'estate, ha perso il fratello maggiore, scomparso trent'anni prima in un misterioso incidente rimasto irrisolto insieme ad altri .