Top-games.it - Classifica dei 5 peggiori giochi Zeldalike della storia

Sono qui per presentarti unache dovresti tenere a mente quando si parla di, in particolar modo dei 5. Sì, queiche cercano di imitare lo stile e l’atmosfera epica di The Legend of Zelda, ma che, ahimè, non sono riusciti a fare proprio un bel granché.Quindi, preparati a scoprire i 5. Non dimenticarti di leggere fino alla fine perché ho una sorpresa per te!Link’s Awful Adventure una parodia che imita l’originaleQuesta parodia del classico di Zelda è stata una vera delusione. I controlli erano scomodi e poco responsivi, rendendo difficile il movimento di Link, il protagonista. Inoltre, i puzzle erano banali e la trama non aveva senso. Insomma, un disastro completo per chiunque cercasse un’esperienza avventurosa simile a quella di Zelda.