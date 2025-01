Alessia Lautone e gli effetti collaterali del farmaco dimagrante | Prima la stanchezza poi i pensieri suicidi Ero come sdoppiata

Leggi su Open.online

Il rapporto difficile con il cibo ti si incolla addosso e non si stacca, ci si convive e lo si affronta, tentando di conoscerlo e tenerlo a bada., direttrice dell’agenzia stampa LaPresse, lo ha imparato a 12 anni e da allora se lo porta appresso. La scorsa estate si è rivolta a un medico perché le prescrivesse una base di semaglutide, un principio attivo usato nella cura del diabete e, in alcuni casi, per forti obesità. Ha iniziato ad assumerlo e quando ha aumentato le dosi, sono arrivati i. Ha scritto una lettera alla rivista F per raccontare la sua esperienza e mettere in guardia chi avesse intenzione di affrontare un percorso simile. «Sento di avere una responsabilità verso gli altri, visto anche il lavoro che faccio. E volevo raccontare il rischio che ho corso», spiega al Corriere della Sera.